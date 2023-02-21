(Лукина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукина) Клавдия

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Место рождения

Нижние Серги, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин ?

Мать: ?

Нижние Серги, Россия
Смерть
Неизвестно
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