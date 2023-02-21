Маннапов Кашаф Маннапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ахметова Зария Ахметовна
Военная награда
23.12.1985
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Смерть
Неизвестно