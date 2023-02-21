Маннапов Кашаф Маннапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маннапов Кашаф Маннапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ахметова Зария Ахметовна

Военная награда
23.12.1985
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1516374972/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3Da92cec6f1d9595e9298317b910751cedv2%26place_birth%3D%D0%A1%D1%82%D... Показать все
Смерть
Неизвестно
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