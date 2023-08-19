Лопухина (Аничкова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1879
Дата смерти15.11.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1898
ц. при 1-й гимназии, Санкт-Петербург бр Ушаков пот.двор. Константин Яковлевич Аничкова дочь т.с. Ольга Николаевна 19-127-810 63 1898 1 Гимназ 02.фев
Смерть
15.11.1949