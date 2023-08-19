Лопухина (Аничкова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Аничкова) Ольга Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.02.1879

Дата смерти

15.11.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Лопухин Евгений Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. при 1-й гимназии, Санкт-Петербург бр Ушаков пот.двор. Константин Яковлевич Аничкова дочь т.с. Ольга Николаевна 19-127-810 63 1898 1 Гимназ 02.фев
Смерть
15.11.1949
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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