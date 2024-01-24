Евграшин Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграшин Валерий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евграшин Сергей

Мать: Еграшина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1972

Сын: Евграшин Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Евграшина Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграшина Эльвира Валерьевна

Мать ребёнка: Евграшина Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграшина Эльвира Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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