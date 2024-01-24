Евграшин Валерий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евграшин Сергей
Мать: Еграшина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1972
Сын: Евграшин Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Евграшина Галина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграшина Эльвира Валерьевна
Мать ребёнка: Евграшина Галина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграшина Эльвира Валерьевна
Смерть
Неизвестно