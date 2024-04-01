Чистяков Кузьма Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Чистяков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карташева1, Чистякова2 Екатерина Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубарова Анна Кузьминична 2
Мать ребёнка: Карташева1, Чистякова2 Екатерина Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно