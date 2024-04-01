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Чистяков Кузьма Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чистяков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Карташева1, Чистякова2 Екатерина Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубарова Анна Кузьминична 2

Мать ребёнка: Карташева1, Чистякова2 Екатерина Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева1, Чистякова2 Екатерина Евграфовна

Смерть
Неизвестно
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