Мухлаев Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухлаев Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.11.1894

Жена: Мухлаева Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухлаев Григорий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухлаева Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухлаев Константин Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухлаев Михаил Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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