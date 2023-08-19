Киселёв Малафей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти31.07.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Жена: Киселёва Ирина Мокиевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1873 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Мокиевна
Рождение ребёнка
27.10.1875 ст.
Дочь: Киселёва Прасковья Малафеевна
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Мокиевна
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.
Сын: Киселёв Степан Малафеевич
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Мокиевна
Рождение ребёнка
03.08.1879 ст.
Сын: Киселёв Евдоким Малафеевич
Мать ребёнка: Киселёва Ирина Мокиевна
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
15.08.1895 ст.
Дочь: Киселёва Наталья Малафеевна
Мать ребёнка: Киселёва Прасковья Гавриловна
Смерть
31.07.1914 ст.