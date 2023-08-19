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Киселёв Малафей Петрович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

31.07.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1872 ст.

Жена: Киселёва Ирина Мокиевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1873 ст.

Сын: Киселёв Иван Малафеевич

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Мокиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1875 ст.

Дочь: Киселёва Прасковья Малафеевна

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Мокиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.

Сын: Киселёв Степан Малафеевич

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Мокиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1879 ст.

Сын: Киселёв Евдоким Малафеевич

Мать ребёнка: Киселёва Ирина Мокиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Жена: Киселёва Прасковья Гавриловна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Малафеевич

Мать ребёнка: Киселёва Прасковья Гавриловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1895 ст.

Дочь: Киселёва Наталья Малафеевна

Мать ребёнка: Киселёва Прасковья Гавриловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
31.07.1914 ст.
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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