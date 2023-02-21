Веретенникова-Кондрашева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Цуканова Евфросинья Егоровна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Кондрашев Михаил Егорович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно