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Богданов Алексей Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.03.1936

Дата смерти

14.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1936

Отец: Богданов Николай Григорьевич

Мать: Богданова Феодосия Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
13.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
30.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.2019
г. Пятигорск
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