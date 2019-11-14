Богданов Алексей Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.03.1936
Дата смерти14.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1936
Россия
Рождение ребёнка
13.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
30.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2019
г. Пятигорск