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Лапаева Оксинья Осипова

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Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Лапаев (лапав) Григорий Данилов

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Данило (Данилка) (Ланычев)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (лапав) Данило (Данилка) (Ланычев)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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