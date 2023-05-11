Дарья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акилина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Морозова Евдокея Афанасьева?
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Катерина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Смерть
Неизвестно