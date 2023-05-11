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Дарья Алексеева

Место рождения

Анциферово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Анциферово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Анциферово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акилина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Анциферово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Морозова Евдокея Афанасьева?

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Анциферово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Катерина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Анциферово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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