Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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