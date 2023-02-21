Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно