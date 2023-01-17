Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Столетин Василий Федорович
Мать: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно