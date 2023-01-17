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Алексей Васильевич

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Столетин Василий Федорович

Мать: Анна Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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