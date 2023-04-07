Ирина Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ипатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1803

Отец: Ипат Васильевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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