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Данько Михей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1900

Жена: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Данько Павел Михеевич

Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1907

Дочь: Данько Сигклитикия Михеевна

Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1908

Сын: Данько Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1911

Дочь: Данько Агафия Михеевна

Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1917

Дочь: Данько Елена Михеевна

Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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