Данько Михей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1900
Рождение ребёнка
22.12.1901
Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
28.04.1907
Дочь: Данько Сигклитикия Михеевна
Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
05.08.1908
Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
29.01.1911
Дочь: Данько Агафия Михеевна
Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
21.05.1917
Дочь: Данько Елена Михеевна
Мать ребёнка: Данько (Сидоренко) Евдокия Трофимовна
Смерть
Неизвестно