Вшивцева (Бурова) Мария Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хитринская
Бракосочетание
06.02.1859 ст.
1 брак
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.
Сын: Вшивцев Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
13.12.1862 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.
Дочь: Вшивцева Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.
Дочь: Вшивцева Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.09.1877 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.01.1879 ст.
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.01.1879 ст.
Сын: Вшивцев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
15.08.1880 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно