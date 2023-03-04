Вшивцева (Бурова) Мария Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Бурова) Мария Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хитринская
Бракосочетание
06.02.1859 ст.

Муж: Вшивцев Матвей Фёдорович

1 брак
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.

Сын: Вшивцев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
13.12.1862 ст.

Сын: Вшивцев Игнат Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.

Дочь: Вшивцева Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.

Дочь: Вшивцева Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.

Сын: Вшивцев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
04.09.1877 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
25.01.1879 ст.

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
25.01.1879 ст.

Сын: Вшивцев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
15.08.1880 ст.

Сын: Вшивцев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Филип Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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