Чужикова Ефросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужикова Ефросиния Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1855

Сын: Чужиков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Чужиков Григорий Гаврилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1859

Дочь: Чужикова Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Чужиков Григорий Гаврилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чужиков Григорий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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