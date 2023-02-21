Борейкина (Цегельник) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борейкина (Цегельник) Татьяна Александровна

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Место рождения

Украина, Запорожская обл., Новониколаевский р-н

Дата рождения

25.02.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Запорожская обл., Новониколаевский р-н
Бракосочетание
Между 1970 и 1976

Муж: Чернявский Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
06.11.1976

Дочь: Чернявская Оксана Андреевна

Отец ребёнка: Чернявский Андрей Владимирович

Место жительства
С 1976
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