Борейкина (Цегельник) Татьяна Александровна
Место рожденияУкраина, Запорожская обл., Новониколаевский р-н
Дата рождения25.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Запорожская обл., Новониколаевский р-н
Бракосочетание
Между 1970 и 1976
Рождение ребёнка
06.11.1976
Дочь: Чернявская Оксана Андреевна
Отец ребёнка: Чернявский Андрей Владимирович
Место жительства
С 1976