Антоновъ Инатий
Место рожденияКамаюръ
Дата рождения1738
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Антоновъ Прокофий
Мать: не указана
Камаюръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Антоновъ Петръ
Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова
Камаюръ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дуркинина Матрена
Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова
Камаюръ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Брюханчикова Анисья
Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова
Камаюръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Антоновъ Егоръ
Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова
Камаюръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова
Камаюръ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Антоновъ Сергей
Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Домна Варламова