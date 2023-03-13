Антоновъ Инатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоновъ Инатий

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Место рождения

Камаюръ

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Антоновъ Прокофий

Мать: не указана

Камаюръ
Рождение ребёнка
1770

Сын: Антоновъ Петръ

Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дуркинина Матрена

Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Брюханчикова Анисья

Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1780

Сын: Антоновъ Егоръ

Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова

Камаюръ
Рождение ребёнка
1785

Сын: Антоновъ Сергей

Мать ребёнка: Антонова Домна Варламова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Домна Варламова

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