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(Антонова) Авдотья
(Антонова) Авдотья
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Место рождения
Камаюръ
Дата рождения
1781
Пол
Женский
Отец
Антоновъ Инатий
1738 г.р.
Мать
Антонова Домна Варламова
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Антоновъ Инатий
Мать:
Антонова Домна Варламова
Камаюръ
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