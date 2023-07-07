Фон-Зелих N.N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон-Зелих N.N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Зелих Валентина

Мать ребёнка: Савёлова Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савёлова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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