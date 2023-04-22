Кривицкая Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривицкая Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кривицкий Константин Александрович

Отец ребёнка: Кривицкий Александр Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кривицкий Александр Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривицкий Александр Адамович

Смерть
Неизвестно
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