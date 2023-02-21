Святенко (Солоненко) Устинья (Ульяна) Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1922
Сын: Святенко Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Святенко Евфимий Герасимович
Рождение ребёнка
23.09.1924
Сын: Святенко Леонтий Ефимович
Отец ребёнка: Святенко Евфимий Герасимович
Рождение ребёнка
26.02.1928
Сын: Святенко Александр Ефимович
Отец ребёнка: Святенко Евфимий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно