Святенко (Солоненко) Устинья (Ульяна) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святенко (Солоненко) Устинья (Ульяна) Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1922

Сын: Святенко Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Святенко Евфимий Герасимович

Рождение ребёнка
23.09.1924

Сын: Святенко Леонтий Ефимович

Отец ребёнка: Святенко Евфимий Герасимович

Рождение ребёнка
26.02.1928

Сын: Святенко Александр Ефимович

Отец ребёнка: Святенко Евфимий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Святенко Евфимий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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