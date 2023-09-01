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Миронов Алексей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

09.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Миронов Геннадий Александрович

Мать: Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.10.1975

Сын: Холодов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Марина Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Закончил биофак МГУ. Зоолог, научный сотрудник в заповедниках
Смерть
09.01.1994
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