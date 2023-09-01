Миронов Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти09.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Миронов Геннадий Александрович
Мать: Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.10.1975
Сын: Холодов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Марина Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Закончил биофак МГУ. Зоолог, научный сотрудник в заповедниках
Смерть
09.01.1994