Балаев Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлихунова Лариса Юрьевна
Мать ребёнка: Балаева (Жаворонкова) Галина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1968
Дочь: Потапова (Балаева) Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Балаева (Жаворонкова) Галина Яковлевна