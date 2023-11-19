Балаев Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаев Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлихунова Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: Балаева (Жаворонкова) Галина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балаева (Жаворонкова) Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
23.09.1968

Дочь: Потапова (Балаева) Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Балаева (Жаворонкова) Галина Яковлевна

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