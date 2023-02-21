Наськин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наськин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наськин алик алексеевич

Мать ребёнка: Наськина Евдокия ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наськин алексей алексеевич

Мать ребёнка: Наськина Евдокия ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наськин Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Наськина Евдокия ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наськина Евдокия ивановна

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