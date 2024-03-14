Маслов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияКолба
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Дмитрий Романович
Мать: Маслова Анна
Колба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Томара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Томара
г. Мариинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томара
Смерть
Неизвестно