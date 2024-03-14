Маслов Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Анатолий Дмитриевич

Маслов Анатолий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Колба

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Дмитрий Романович

Мать: Маслова Анна

Колба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Томара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Томара

г. Мариинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close