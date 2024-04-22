Лапшина (Суравова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лапшин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лапшина Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лапшин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лапшина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лапшин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лапшина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лапшина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лапшин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно