Лапшина (Суравова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Суравова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Солнышково, Чехов, Московская область

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Солнышково, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лапшин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лапшина Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лапшин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лапшина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лапшин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лапшина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лапшина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Лапшин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Иванович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Михаил Иванович

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