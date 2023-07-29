Сероштанов Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сероштанов Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1952

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1952

Отец: Сероштанов Алексей Павлович

Мать: не указана

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