Алашеев (однодворец) Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алашеев (однодворец) Петр Павлович

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Место рождения

Самайкино

Дата рождения

13.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1881

Отец: Алашеев (однодворец) Павел Петрович

Мать: Алашеева Меланья Чахлова

Бракосочетание
25.01.1902

Жена: Алашеева Степанида Никитична

Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Алашеева Степанида Никитична

Рождение ребёнка
02.06.1908

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Алашеева Степанида Никитична

Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Алашеев (однодворец) Иван Петрович

Мать ребёнка: Алашеева Степанида Никитична

Смерть
Неизвестно
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