Алашеев (однодворец) Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения13.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1881
Бракосочетание
25.01.1902
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Алашеева Степанида Никитична
Рождение ребёнка
02.06.1908
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Алашеева Степанида Никитична
Рождение ребёнка
02.01.1910
Сын: Алашеев (однодворец) Иван Петрович
Мать ребёнка: Алашеева Степанида Никитична
Смерть
Неизвестно