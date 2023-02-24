Алашеева Степанида Никитична
Место рожденияСело Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Никита Гурьянович
Мать: не указана
Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
25.01.1902
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Павлович
Рождение ребёнка
02.06.1908
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Павлович
Рождение ребёнка
02.01.1910
Сын: Алашеев (однодворец) Иван Петрович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Павлович
Смерть
Неизвестно