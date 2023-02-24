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Алашеева Степанида Никитична

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Место рождения

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Никита Гурьянович

Мать: не указана

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
25.01.1902

Муж: Алашеев (однодворец) Петр Павлович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Павлович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1908

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Павлович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Алашеев (однодворец) Иван Петрович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Павлович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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