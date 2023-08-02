Аягут КРАЙНИ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аягут КРАЙНИ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1933 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Аягут Крайни Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Аягут Крайни Юрьевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Аягут Крайни Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Аягут Крайни Юрьевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аягут Крайни Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аягут Крайни Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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