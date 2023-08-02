Аягут КРАЙНИ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Аягут Крайни Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Аягут Крайни Юрьевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Аягут Крайни Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Аягут Крайни Юрьевна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аягут Крайни Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аягут Крайни Юрьевна
Смерть
Неизвестно