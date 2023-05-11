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Гладышев Дмитрий Антонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1891

Отец: Гладышев Антон Андреевич

Мать: Гладышева Елизавета Прокофьевна

Бракосочетание
28.10.1916

Жена: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1917

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1919

Сын: Гладышев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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