Гладышев Дмитрий Антонович
Место рождения
Дата рождения25.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1891
Бракосочетание
28.10.1916
Жена: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1917
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1919
Сын: Гладышев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно