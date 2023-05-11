Авраамова (Феодорова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1864 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1865 ст.
Сын: Власов-Никитин Захарий Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич
Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.
Дочь: Власова-Никитина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич
Рождение ребёнка
17.10.1867 ст.
Сын: Власов-Никитин Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич
Рождение ребёнка
24.01.1869 ст.
Дочь: Власова-Никитина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич
Рождение ребёнка
24.01.1869 ст.
Сын: Авраамов-Никитин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич
Смерть
Неизвестно