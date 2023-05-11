Авраамова (Феодорова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвраамова (Феодорова) Наталья Алексеевна

Авраамова (Феодорова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.09.1864 ст.

Муж: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1865 ст.

Сын: Власов-Никитин Захарий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.

Дочь: Власова-Никитина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1867 ст.

Сын: Власов-Никитин Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1869 ст.

Дочь: Власова-Никитина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1869 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close