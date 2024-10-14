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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Янушковская (Мартынова) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Мартынов Григорий

Рождение ребёнка
1883 или 1884

Дочь: Карпова (Мартынова) Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Мартынов Григорий

Смерть
Неизвестно

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