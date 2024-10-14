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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Янушковская (Мартынова) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Мартынов Григорий
Рождение ребёнка
1883 или 1884
Дочь: Карпова (Мартынова) Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Мартынов Григорий
Смерть
Неизвестно