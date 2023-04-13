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Татаринцев Трифон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Татаринцев Никита Григорьевич

Мать: Татаринцева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
08.11.1866

Дочь: Матрона Трифоновна

Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Христина Трифоновна

Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Татаринцев Савва Трифонович

Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Татаринцев Иван Трифонович

Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Татаринцев Адриан Трифонович

Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Трифоновна

Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцева Ефимия Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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