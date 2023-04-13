Татаринцев Трифон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
08.11.1866
Дочь: Матрона Трифоновна
Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Христина Трифоновна
Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Татаринцев Савва Трифонович
Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Татаринцев Иван Трифонович
Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Татаринцев Адриан Трифонович
Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Трифоновна
Мать ребёнка: Татаринцева Ефимия Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно