Салтыкова Феврония Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова Феврония Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Параскева Семенова

Отец ребёнка: Салтыков Семен Титов

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Салтыков Яков Семенов

Отец ребёнка: Салтыков Семен Титов

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Салтыков Семен Титов

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Салтыков Никон Семенов

Отец ребёнка: Салтыков Семен Титов

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Салтыков Георгий Семенов

Отец ребёнка: Салтыков Семен Титов

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Семен Титов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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