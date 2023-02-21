Третьякова Мария М — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Мария М

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Георгий Викторович

Рождение ребёнка
08.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г.Кливленд, Штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
Смерть
Неизвестно
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