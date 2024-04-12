(Логачева) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения28.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1918
Отец: Лагачев Петр Стефанович
Мать: Лагачева Мария Ильинична
Фонд №173 Опись №16 Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая церковь – бр... Показать все
Смерть
Неизвестно