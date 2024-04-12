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(Логачева) Анастасия Петровна

Место рождения

Новоникольское, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1899 г.р.

Мать

Вычислено 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1918

Отец: Лагачев Петр Стефанович

Мать: Лагачева Мария Ильинична

Новоникольское, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая церковь – бр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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