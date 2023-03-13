Круглова Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кругловъ Арефей
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кругловъ Иванъ
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кругловъ Петръ
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кругловъ Павелъ
Отец ребёнка: Кругловъ Арефей
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кругловъ Арефей