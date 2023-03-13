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Круглова Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кругловъ Арефей

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кругловъ Иванъ

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кругловъ Петръ

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кругловъ Павелъ

Отец ребёнка: Кругловъ Арефей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругловъ Арефей

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