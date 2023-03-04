Вавилов Елизар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Елизар Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Вавилов Иван Данилович

Мать: Вавилова ?

Смерть
После 1811
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