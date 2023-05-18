Тенькова (Харитонова) Прасковья (Параскева) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенькова (Харитонова) Прасковья (Параскева) Павловна

Место рождения

Малопесчанка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

23.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1865

Отец: Харитонов Павел Ефимович

Мать: Харитонова Ирина Архиповна

Малопесчанка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
(56°25'54.9"N 87°07'13.5"E) Малопесчанка. Годом основания села считается 1852 год. Установлено, что после основания села через семь лет в нем насчитывалось уже 1102 жителя,143 хозяйства, а в 1871 году... Показать все
Бракосочетание
31.10.1884

Муж: Теньков Петр (Сидорович)

Малопесчанка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
(56°25'54.9"N 87°07'13.5"E)
Рождение ребёнка
15.03.1889

Сын: Теньков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Теньков Петр (Сидорович)

Малопесчанка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
(56°25'54.9"N 87°07'13.5"E)
Смерть
Неизвестно
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