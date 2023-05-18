Тенькова (Харитонова) Прасковья (Параскева) Павловна
Место рождения
Дата рождения23.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1865
(56°25'54.9"N 87°07'13.5"E) Малопесчанка. Годом основания села считается 1852 год. Установлено, что после основания села через семь лет в нем насчитывалось уже 1102 жителя,143 хозяйства, а в 1871 году... Показать все
Бракосочетание
31.10.1884
(56°25'54.9"N 87°07'13.5"E)
Рождение ребёнка
15.03.1889
Отец ребёнка: Теньков Петр (Сидорович)
(56°25'54.9"N 87°07'13.5"E)
Смерть
Неизвестно