Семенюк Даниил Трифонович
Место рождения
Дата рождения04.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1888 ст.
Отец: Семенюк Трифон Иванович
Мать: не указана
Крещение
08.10.1888 ст.
Восприемники: крестьянин села Чесновский Раковец Артемий Иванов Шелест и солдатка того же села Фёкла Иванова Демчанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно