Семенюк Даниил Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Даниил Трифонович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

04.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1888 ст.

Отец: Семенюк Трифон Иванович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
08.10.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Восприемники: крестьянин села Чесновский Раковец Артемий Иванов Шелест и солдатка того же села Фёкла Иванова Демчанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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