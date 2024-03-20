Салахутдинов Айнур Назимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалахутдинов Айнур Назимович

Салахутдинов Айнур Назимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салахутдинов Назим Минвалиевич

Мать: Салахутдинов Энже Бариевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close