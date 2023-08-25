Золотова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Золотов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Золотов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Золотов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Золотов Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно