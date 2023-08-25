Золотова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Золотов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Золотов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Золотов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Золотов Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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