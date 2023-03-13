Андреева (Загвоскина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Загвоскина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1910

Муж: Андреевъ Василий

Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: Андреева Анна

Отец ребёнка: Андреевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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