Назарова (Уткина) Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Уткина) Зоя Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Уткин Федор Васильевич

Мать: Уткина Лидия Кузминишна

Рождение ребёнка
14.08.1945

Дочь: Бабичева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Иванович

Смерть
1999
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