Назарова (Уткина) Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Уткин Федор Васильевич
Мать: Уткина Лидия Кузминишна
Рождение ребёнка
14.08.1945
Дочь: Бабичева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Иванович
Смерть
1999