Опарин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1989
Дочь: Устинкина Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Опарина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1998
Дочь: Опарина Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Опарина Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно