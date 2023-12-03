Опарин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарин Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1989

Дочь: Устинкина Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Опарина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1998

Дочь: Опарина Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Опарина Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Любовь Николаевна

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