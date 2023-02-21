Оболенский Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенский Сергей Сергеевич

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Место рождения

г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.08.1908

Дата смерти

18.03.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1940

Жена: Оболенская Ирина Борисовна

Смерть
18.03.1990
г. Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика
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