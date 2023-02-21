Оболенский Сергей Сергеевич
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Дата рождения20.08.1908
Дата смерти18.03.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1940
Смерть
18.03.1990
г. Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика