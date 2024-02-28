Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Василий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Михаил Осипович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Григорий Осипович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ефим Осипович
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
1843