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Осип Васильевич

Место рождения

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Василий Александрович

Мать: не указана

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Михаил Осипович

Мать ребёнка: Авдотья

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Григорий Осипович

Мать ребёнка: Авдотья

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ефим Осипович

Мать ребёнка: Авдотья

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
1843
Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
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